Laos’taki selde 19 kişi hayatını kaybetti

Laos’un güneydoğusundaki hidroelektrik barajının çökmesi sonucu oluşan selde en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 881 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Barajın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 3 bin kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı. Dün gece Xepian-Xe Nam Noy hidroelektrik barajının çökmesi sonucu 5 milyar metreküp suyun 6 köyü yuttuğu bildirildi. Laos hükümetinden bir yetkili ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini aktardı.

Helikopterler ve botların da arama kurtarma çalışmalarına katıldığı aktarıldı. Yağışlarla durum daha da kötüleşebilir Laos Meteoroloji ve Hidroloji Bölümü, önümüzdeki günlerde şiddetli rüzgarlarla birlikte aşırı yağışların olabileceğini belirterek durumun daha da kötüleşebileceğini aktardı. Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith, Xepian-Xe Nam Noy hidroelektrik barajının çökmesi sonucu bölgeyi ziyaret etti. Bölgeden tahliye edilen mağdurlarla bir araya gelen başbakan kurtarma çalışmalarıyla yakından ilgilendiğini aktardı.