Laricani: Trump uluslararası anlaşmalara sadık değil

Rusya'daki Parlamentolararası Birlik (PAB) Genel Kurulu'nda konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2 yıl önce yapılan nükleer anlaşmayı onaylamaması hakkında açıklama yaptı. Sputnik'in geçtiği habere göre, Laricani, " Trump, herhangi bir uluslararası anlaşmaya sadık olmadığını ve olmayacağını gösterdi" dedi.

Laricani " Öyle gözküküyor ki Trump sadece uluslararası anlaşmaları sadık değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler' de (BM) saygı duymuyor ve ABD hükümetinin herhangi bir yükümlüğe bağlı olmayacağını da bütün ülkelere gösteriyor" dedi.