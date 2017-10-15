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Laricani: Trump uluslararası anlaşmalara sadık değil

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Rusya'da katıldığı bir toplantıda, Trump'ın uluslararası anlaşmalara sadık olmadığını dile getirdi,

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Rusya'daki Parlamentolararası Birlik (PAB) Genel Kurulu'nda konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2 yıl önce yapılan nükleer anlaşmayı onaylamaması hakkında açıklama yaptı. Sputnik'in geçtiği habere göre, Laricani, " Trump, herhangi bir uluslararası anlaşmaya sadık olmadığını ve olmayacağını gösterdi" dedi.
 
Laricani " Öyle gözküküyor ki Trump sadece uluslararası anlaşmaları sadık değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler' de (BM) saygı duymuyor ve ABD hükümetinin herhangi bir yükümlüğe bağlı olmayacağını da bütün ülkelere gösteriyor" dedi.

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