Laricani: Trump uluslararası anlaşmalara sadık değil
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Rusya'da katıldığı bir toplantıda, Trump'ın uluslararası anlaşmalara sadık olmadığını dile getirdi,
Rusya'daki Parlamentolararası Birlik (PAB) Genel Kurulu'nda konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2 yıl önce yapılan nükleer anlaşmayı onaylamaması hakkında açıklama yaptı. Sputnik'in geçtiği habere göre, Laricani, " Trump, herhangi bir uluslararası anlaşmaya sadık olmadığını ve olmayacağını gösterdi" dedi.
Laricani " Öyle gözküküyor ki Trump sadece uluslararası anlaşmaları sadık değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler' de (BM) saygı duymuyor ve ABD hükümetinin herhangi bir yükümlüğe bağlı olmayacağını da bütün ülkelere gösteriyor" dedi.
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