Las Vegas saldırganı hakkında flaş detay: İki farklı müzik festivalini gören iki mekandan yer ayırttığı ortaya çıkarıldı

Polisin, ABD tarihindeki en kanlı silahlı saldırının faili olduğu belirtilen Paddock'un, önceki eylemlerine ve saldırıyı gerçekleştirme nedenine ilişkin soruşturması sürüyor.

Saldırının nedeniyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, Paddock'un saldırıyı tasarlayarak gerçekleştirdiği tezini güçlendirecek bazı ipuçları ortaya çıkarıldı.

Paddock'un geçen ağustos ayında Chicago'da düzenlenen Lollapalooza Müzik Festivali'nin yapıldığı parkı gören Blackstone Hotel'den yer ayırttığı ancak bu tarihte Chicago'ya uğradığına dair bir delil olmadığı duyuruldu.

Saldırganın, Las Vegas'taki olaydan bir hafta önce düzenlenen "Life is Beautiful" Alternatif Müzik Festivali'ni gören yüksek katlı bir binadan da oda kiraladığı ifade edildi ancak polis konuya ilişkin detay vermedi.