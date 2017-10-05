Las Vegas saldırganın sevgilisi ilk kez konuştu

ABD'nin Las Vegas kentinde 59 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamla ilgili gizem devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştirdiği açıklanan 64 yaşındaki ABD'li Stephen Paddock'un sevgilisinin verdiği ifade de saldırının arkasındaki nedeni aydınlatamadı.

Habertürk'ün haberine göre saldırı sırasında ailesini ziyaret etmek üzere Filipinler'de bulunan saldırganın sevgilisi Marilou Danley avukatı aracılığıyla yaptığı açıklada, "Stephen Paddock'u kibar, ilgili, sakin bir adam olarak tanırdım. Onu sevdim ve onunla sakin bir gelecek istedim. Bana asla bir şey söylemedi veya yapacağı korkunç şeyi anlayabileceğim bir harekette bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Danley'nin açıklamasında, Paddock'un iki hafta önce kendisine sürpriz yaparak Filipinler'e bir uçak bileti aldığını ve kendisine orada bir ev alması için para gönderdiği bilgileri yer aldı. Danley, bu duruma sevindiğini ancak daha sonra Paddock'un bunları kendisinden ayrılmak istediği için yaptığını düşündüğünü belirtti.

Saldırıdan sonra yıkılmış bir halde olduğunu belirten Danley, "Tanrı'ya inanıyorum ve bu saldırıda zarar gören herkes için dua ediyor. Ben bir anne ve anneanneyim. Bu saldırıda sevdiklerini kaybeden herkes için kalbim kırık" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN KAÇMAYI PLANLAMIŞ

Öte yandan saldırıyla ilgili olarak Clark County Şerifi Joseph Lombardo bir basın toplantısı yaptı. Lombardo, bir basın mensubunun "Onun kaçmayı deneyeceği ya da kurtulmayı planladığı yönünde bir delil elde ettiniz mi?" yönündeki sorusuna "Evet" diye yanıtladı ancak herhangi bir ayrıntı vermedi.

Saldırganın 22 bin kişilik kalabalığın üzerine yaklaşık 200 el ateş ettiği belirtilirken, Paddock'un aracında patlayıcı madde ve 1600 mermilik bir cephanelik ele geçirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.