Las Vegas canisinin otel odasındaki ilk görüntüleri yayınlandı
Las Vegas'ta 59 kişinin ölümüne neden olan saldırganın ateş açtığı odanın ilk görüntüleri ortaya çıktı. İntihar eden saldırganın görüntüsünün de yer aldığı fotoğraflarda odada bulunan silahlar dikkat çekti.
ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddockisimli saldırganın 59 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı gerçekleştirdiği otel odasının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı sonrası intihar eden Paddock'un cansız bedeni de görülebiliyor.
32'İNCİ KATTAN ATEŞ AÇTI
ABD'nin Las Vegas kentindeki konsere Mandalay Oteli'nin 32'inci katından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 59 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.
64 yaşındaki saldırgan Stephen Paddock'un da saldırı sonrası intihar ettiği açıklanmıştı.
SİLAHLAR VE CANSIZ BEDENİ DİKKAT ÇEKTİ
10 silahla düzenlenen saldırının ardından, saldırının düzenlendiği otel odasının görüntüleri ortaya çıktı. Boston25 haber kanalı tarafından önce yayınlanan ardından da bir kısmı kaldırılan görüntülerde saldırı sonrası intihar eden Paddock'un cansız bedeni ve saldırıda kullandığı makineli tüfekler dikkat çekti.
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