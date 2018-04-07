Latin Amerika ülkeleri uyuşturucuyla mücadeleye kararla devam ediyorlar

Latin Amerika'da uyuşturucuyla anılan birçok ülke, uyuşturucuyla mücadelede önceki yıllara göre önemli mesafe katetti.

Güney Amerika iklimi, güvenlik problemleri ve uyuşturucunun bazı ham maddelerinin köylülerin günlük hayattaki geçim kaynağı olması nedeniyle sıkça uyuşturucuyla anılıyor. Ancak bazı ülkeler bu durumu değiştirmek adına kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

ABD Uluslararası Narkotik ve Hukuk İcra İşleri Bürosunca yayımlanan Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi 2018 raporunda (INCSR 2018) bazı Latin Amerika ülkelerinin uyuşturucuyla mücadelesini ortaya koyan veriler yer aldı.

Rapordaki verilere göre, geçmiş yıllarda kokain kartelleriyle anılan ancak uyuşturucuyla mücadelede kararlılık sergileyen Kolombiya'da geçen sene 50 bin 100 hektarlık alanda koka bitkisi söküldü. Bu rakam, 2016'da koka bitkisinin söküldüğü alanın iki katını oluşturuyor.

Kolombiya'da geçen yıl yaklaşık 450 tonu kokain ve ham maddesi olmak üzere 647 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ülkede 2016'da 405, 2015'te ise 295 ton saf kokain yakalanmıştı.

Dünyada en çok kokainin üretildiği Kolombiya'da bu uyuşturucunun ham maddesi koka bitkisinin üretildiği alan 2015'te 159 bin hektar iken, bu rakam yüzde 18 artarak 2016'da 188 bin hektara ulaşmıştı. Bu artışın başlıca sebebi, o dönem hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında yürütülen barış sürecini FARC'ın suistimal etmesiydi.

Afrika ülkeleri ve Latin Amerika ülkelerinde yetişen, çekirdeğinden kola, yapraklarından da çay gibi içecekler üretilen koka bitkisi tıbbi alanda da kullanılıyor. Ancak yaprağının kokain yapımında kullanılması yetiştirici ülkeler için tehlike arz ediyor. Dünyada en çok koka bitkisi yetiştirilen ülkeler arasında ilk üç sırada Kolombiya, Peru ve Bolivya yer alıyor.

Paraguay'da yüzde 300 ilerleme

Bir diğer Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Uyuşturucuyla Mücadele Ulusal Sekreterliği ve Paraguay Ulusal Polis Teşkilatı verilerine göre, geçen yıl uyuşturucuyla mücadelede ciddi ilerleme sağlandı.

Dünyada esrarın en büyük kaynak ülkelerinden biri olarak bilinen Paraguay'da geçen yılın 9 aylık bölümünde imha edilen esrar, önceki yıla oranla yüzde 300'den fazla artarak 1346 ton olarak kaydedildi.

Nüfusu yaklaşık 7 milyon olan Paraguay'da geçen yılın 9 aylık bölümünde 2 bin 137 hektar alanda yetiştirilen kenevirler söküldü. Bu rakam, 2016'da 1711 hektar olarak tespit edilmişti.

Meksika'dan uyuşturucuyla mücadeleye 8 milyar dolar

Uyuşturucunun ABD'ye doğru transit ülkesi olarak bilinen Meksika'da da narkotik mücadelede önceki yıllara göre artış sağlandı.

Meksika Başsavcısı Genel Ofisi (PGR) ve Suçla Mücadele Planlama, Bilgilendirme ve Analiz Ulusal Merkezi (CENAPI) verilerine göre, ülkede geçen yılın ilk yarısında 1979 hektar alanda kenevir, 20 bin 248 hektarda da haşhaş imha edildi. Meksika'da 2016'da 22 bin 436 hektar haşhaş sökümü yapılmıştı.

Geçen senenin ilk yarısında 7,61 ton kokain ve 265 ton esrara el koyan Meksikalı yetkililer, 2016'da 13,4 ton kokain ve 841 ton esrar ele geçirmişti. Ülkede geçen yılın ilk 6 ayında 70 gizli uyuşturucu laboratuvarı imha edildi.

Meksika hükümeti, kemer sıkma politikalarına rağmen uyuşturucuyla mücadele bütçesini artırdı. Meksika'nın 2018'deki uyuşturucuyla mücadele bütçesine 470 milyon dolar eklenerek yaklaşık 8 milyar dolara çıkarıldı.

Brezilya'da yaklaşık 1 milyon kök kenevir söküldü

INCSR 2018'e göre, dünyanın en çok koka bitkisi üreten 3 ülkesine de sınırı olan Brezilya ise Avrupa ve Batı Afrika'ya ulaşan kokainin geçiş üssü olarak biliniyor.

Ülkede geçen yıl yakalanan uyuşturucu miktarı 2016'ya oranla artış gösterdi. 2017'nin ilk yarısında 22 ton kokain, yaklaşık 144 ton da esrar ele geçirildi.

Brezilya Federal Polisi (DPF), geçen yılın ilk yarısında 966 bin 398 kök kenevir bitkisi söktü. DPF, geçen mayısta tek seferde 5 bin 165 hektarlık kenevir yetiştirilen alanı etkisiz hale getirmişti.

Brezilya'da yaklaşık 200 bin kişinin uyuşturucu kaynaklı suçlardan hapishanede olduğu belirtiliyor.