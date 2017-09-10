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Lavrov: Arap ülkeleri Doha ile doğrudan görüşmeli

Suudi Arabistan'a giden Rusya Dışişleri Baknı Lavrov, Arap ülkelerini, Katar ile doğrudan görüşmelere başlamaya çağırdı. Lavrov, İdlib'teki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasının Eylül'de tamamlanabileceğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette, "Katar ile diplomatik tartışmalara giren Arap ülkelerinin krizi çözmek için Doha ile doğrudan görüşmelere başlamaları gerektiğini" söyledi.
 
Habertürk'ün haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Katar'ın Körfez krizi çerçevsinde çözüm bulmak için ciddiyet göstermesi gerektiğini" söyledi.
 
El-Cubeyr, "çözümün terörizmi desteklememek, istenilen kişilerin saklanmaması ve başkalarının işlerine karışmamak olduğunu" söyledi.
 
Çatışmasızlık bölgeleri
 
Sergey Lavrov, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi anlaşmasının Eylül ayı ortasında tamamlanabileceğini söyledi.

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