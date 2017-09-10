Lavrov: Arap ülkeleri Doha ile doğrudan görüşmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette, "Katar ile diplomatik tartışmalara giren Arap ülkelerinin krizi çözmek için Doha ile doğrudan görüşmelere başlamaları gerektiğini" söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Katar'ın Körfez krizi çerçevsinde çözüm bulmak için ciddiyet göstermesi gerektiğini" söyledi.

El-Cubeyr, "çözümün terörizmi desteklememek, istenilen kişilerin saklanmaması ve başkalarının işlerine karışmamak olduğunu" söyledi.

Çatışmasızlık bölgeleri

Sergey Lavrov, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi anlaşmasının Eylül ayı ortasında tamamlanabileceğini söyledi.