Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: DEAŞ ile asıl savaş bitti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, El Nusra’nın dışarıdan yardım aldığını ifade ederek, “Elde ettiğimiz bilgilere göre dışarıdan aldıkları yardımla direniyorlar. Terörle mücadelede amacımız El Nusra’yı yenmek” dedi. Terör örgütü DEAŞ’a yönelik açıklamalarda da bulunan Rus Bakan, “Suriye’de olumlu değişimler görüyoruz. Savaş alanından kaçan ya da Suriye’de yeniden örgütlenmeye çalışan bazı militanlar, asıl savaşın bittiğinin göstergesi” dedi.