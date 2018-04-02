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Lavrov: Eski ajanın ölmesi Birleşik Krallık'ın işine yaradı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Birleşik Krallık´ın eski Rus ajanı Sergei Skripal´in zehirlenmesini, Brexit sürecinde, 'kendi yararına kullanabileceğini' savundu.

  • DHA
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Eski bir Rus ajanı olan Sergei Skripal ve kızı Yulia´nın Birleşik Krallık toprakları içinde kimyasal madde kullanılarak öldürülmesinin ardından Birleşik Krallık 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
 
Lavrov, katıldığı bir konferansta basına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık´ta yaşamını yitiren eski ajanın hedef alınmasının arkasında "başka açıklamalar" olduğunu söyledi ve "Sergei Skipral´e gerçekleştirilen saldırı, Brexit ile ilgili durumlarda verdiği sözleri tutamayan ve kendisini zor durumda bulan Birleşik Krallık´ın yararına olabilir" dedi.

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