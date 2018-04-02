Lavrov: Eski ajanın ölmesi Birleşik Krallık'ın işine yaradı

Eski bir Rus ajanı olan Sergei Skripal ve kızı Yulia´nın Birleşik Krallık toprakları içinde kimyasal madde kullanılarak öldürülmesinin ardından Birleşik Krallık 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Lavrov, katıldığı bir konferansta basına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık´ta yaşamını yitiren eski ajanın hedef alınmasının arkasında "başka açıklamalar" olduğunu söyledi ve "Sergei Skipral´e gerçekleştirilen saldırı, Brexit ile ilgili durumlarda verdiği sözleri tutamayan ve kendisini zor durumda bulan Birleşik Krallık´ın yararına olabilir" dedi.