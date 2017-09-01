Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Lavrov: Moskova, ABD’nin notasını yanıtsız bırakmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin konsolosluk binalarını kapatma talebine karşılık vereceklerini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğunu ve Washington ile New York'taki iki ek binasını kapatmasını talep etmesine ilişkin olarak, "Moskova, ABD’nin notasını yanıtsız bırakmayacak" dedi.
 
Moskova Devlet Diplomasi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "ABD'nin (Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğunu ve Washington ile New York'taki iki ek binasını kapatma kararıyla ilgili) notasını yalnızca dün gece alabildik. Analizini yaptıktan sonra tepkimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.
 
Lavrov ayrıca, bu son adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yla ilişkileri normalleştirmek yönündeki seçim öncesi vaatlerini gerçekleştirmesine izin vermeyen kişiler tarafından atıldığını belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhabirin Karadenizli olduğunu anlayınca...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

İşte dünyanın en güçlü orduları

İşte dünyanın en güçlü orduları

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

Dünyanın en güvenilir otomobilleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA