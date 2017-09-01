Lavrov: Moskova, ABD’nin notasını yanıtsız bırakmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin, Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğunu ve Washington ile New York'taki iki ek binasını kapatmasını talep etmesine ilişkin olarak, "Moskova, ABD’nin notasını yanıtsız bırakmayacak" dedi.

Moskova Devlet Diplomasi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "ABD'nin (Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğunu ve Washington ile New York'taki iki ek binasını kapatma kararıyla ilgili) notasını yalnızca dün gece alabildik. Analizini yaptıktan sonra tepkimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, bu son adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yla ilişkileri normalleştirmek yönündeki seçim öncesi vaatlerini gerçekleştirmesine izin vermeyen kişiler tarafından atıldığını belirtti.