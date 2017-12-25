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Lavrov: Moskova ile Washington arasında yeni bir 'demir perde' görünmüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ile Washington arasında yeni bir 'demir perde' görülmediğini, tekrar eski günlere dönülmeyeceğini söyledi.

  • star.com.tr
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin ABD ile olan ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Rusya karşıtı aktiviteler içerisinde olduğuna ve ikili ilişkilerdeki birtakım problemlere değinen Lavrov, bütün bunlara rağmen Rusya ile ABD arasında bir 'demir perde' olmadığını, eski günlere geri dönülmeyeceğini ifade etti.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya karşıtı aktivitelerinin neler olduğuna açıklık getirdiği konuşmasında; Rus diplomatların ABD'de baskı altına alınması, Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlar, Rus medyasına karşı yürütülen kampanyaları sıralayarak, "Bu saydıklarım, nedensiz yere yürütülen aktivite listesinin sadece bir kısmı." ifadelerini kullandı.

Lavrov konuşmasını şöyle sürdürdü: ABD, kendi toplumunun bile henüz bağışıklık kazanamadığı, 'kişilerin önyargıya kurban edildiği' bir salgına doğru sürükleniyor.

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