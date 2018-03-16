Lavrov: Skripal suikastı, Rusya’da yapılacak FIFA Dünya Kupası’nı engellemeye çalışanların işi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’da yapılacak FIFA Dünya Kupası’nı engelleme bahanesini arayanların eski Rus ajanı Sergey Skripal’i zehirleme motivasyonuna sahip olduğunu belirtti.
Lavrov, “Doping ve diğer şeylerin ardından FIFA Dünya Kupası’nın gerçekleştirmesini zorlaştırmak için yeni bahaneler arayanlar dahil bize baskı yapmaya devam edenlerin bu işte motivasyonu var” dedi.
Skripal’in zehirlenmesi olayında Rusya’yı suçlayan Batı politikacıların 'hasta ve sapık mantığa' sahip olduğunu söyleyen Lavrov, “Rusya’nın, başkanlık seçimleri ve FIFA Dünya Kupası öncesinde aniden kendine sorun yaratmaya karar verdiğini başka kim tahmin edebilirdi? Rusya’nın böyle bir motivasyonu yok” ifadelerini kullandı.
(Sputnik)
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