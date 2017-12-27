Lavrov: Suriye´de asıl amaç, El Nusra´yı yok etmek

Lavrov yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile asıl mücadele geride kaldı. Artık asıl terörle mücadele El Nusra´yı yok etmek. Bu terör örgütü Suriye ordusu ile mücadele için dışarıdan yardım alıyor" dedi.

Lavrov, "Suriye ordusu kendi müttefikleriyle ve bizim desteğimizle birlikte El Nusra ile mücadele ediyor. Fakat onlar hala karşı geliyorlar" derken, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi´nin Suriye hükümeti ve Cenevre´de muhalif birlikler arasında direk diyalog kurulmasına yardımcı olacağını da ekledi.