Lavrov: Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil önlemler almalıyız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler alınması gerektiğini söyledi. Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasındaki üçlü toplantı başladı.
Toplantının basına açık bölümünde konuşan Lavrov, Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler almaları gerektiğini belirtti.
Lavrov, "Bu toplantıyı Suriye ve çevresindeki zorlu durumu istişare etmek için yapmaya karar verdik. Suriye'nin bu zorlu koşullar altında barış ve normalleşme yolunda ilerlemesi için bir yılı aşkın süre önce oluşturulan Astana formatı kapsamında acil olarak kolektif önlemler almalıyız" dedi.
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