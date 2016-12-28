Lavrov: Terör karşıtı cephe için herkesle işbirliğine hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İnterfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Türkiye ve İran ile Suriye konusunda yaptığı işbirliğine değindi.

Lavrov şunları söyledi:

"Halep'in kurtulması hiç şüphesiz ki Suriye'yi teröristlerden temizleme yolunda önemli bir aşama. Bu olay sadece askeri değil siyasi önem de taşıyor. Ülkenin en büyük şehri ve ekonomik başkentinden bahsediyoruz.

Türkiye ve İran ile işbirliği içerisinde silahlı muhaliflerin Doğu Halep'ten organize şekilde çıkmalarını sağladık ve bu birçok sivilin hayatını kurtardık. Maalesef, ABD ile önceki anlaşmalarımız Amerikalı partnerlerimiz yüzünden bozulmuştu. Washington en önemli şeyi, muhalifleri IŞİD ve El Nusra'dan ayırmayı başaramadı ve istemedi.

Ankara, Tahran ve bölgenin diğer ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Dünyada Suriye krizini Cenevre anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına dayanarak siyasi ve diplomatik yollarla çözmenin başka bir alternatifi olmadığı algısı güçlendi.

Suriye'de terör kaynağının ortadan kaldırılmasının tüm dünyanın ortak görevi olması gerektiğinden yola çıkıyoruz. Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok kez geniş kapsamlı terör karşıtı cephenin kurulması gerektiğini dile getirdi. Bu alanda hem Suriye'nin hem de kendi ülkelerinin kaderine ilgisiz olmayan herkesle işbirliği yapmaya hazırız. Başta Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümü, Avrupa'daki kanlı trajediler ve uçağımızın Sina'da vurulması olmak üzere son zamanlarda yaşanan olaylar terör tehdidinin küresel hal aldığını gösteriyor. "