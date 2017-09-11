Lavrov: Terörle mücadele ülkelerin içişlerine müdahale bahanesi yapılmasın

Resmi ziyaret için Ürdün’de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile başkent Amman’da ortak basın toplantısı yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Suriye’nin güney bölgesinde çatışmanın durdurulması ve Suriye halkının kabul edeceği barışçı bir çözüme ulaşılması için gösterdiği çabalardan dolayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a teşekkür etti. Lavrov da, görüşmenin çok faydalı olduğunu belirterek, gösterdiği misafirperverlik için Ürdün Dışişleri Bakanına teşekkür etti. Lavrov, Kral Abdullah ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelere dayanan iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere vurgu yaparak, askeri işbirliği ve ortak çalışmalarla iyi sonuçlar elde edilen müşahhas adımlar atıldığını söyledi. Lavrov, iki ülke arasında sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği yapıldığını belirtti.

Lavrov, Suriye’de kanın durdurulması gerektiğine vurgu yaparak, insani meselelerin ele alınması, BM kararlarına göre Suriye halkının da katılımıyla Suriye’nin egemenliğine saygı duyarak kendi geleceklerine kendilerinin karar verecekleri bir çözüm sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi. Lavrov, Suriye’nin güneyinde Rusya ve Amerika’nın anlaşmasıyla güvenli bir bölge oluşturmak için Ürdün ile temaslarda bulunma konusunda anlaştıkların söyledi. Lavrov, ayrıca Rusya ve Ürdün arasında işbirliği için ikili mekanizmanın oluşturulmasını çok önemsediklerini söyledi. Lavrov, anlaşmazlıkların dış müdahale olmadan halkın katılacağı diyalogla çözülmesine gerek duyulduğu konusunda önemli konuları tartıştıklarını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Arap inisiyatifi ile iki devletli çözüm esasına dayalı olarak Filistin görüşmelerinin başlatılma çabalarına ihtiyaç olduğunu da belirtti. Lavrov, Rusya ve Ürdün’ün bölge ülkelerinin içişlerine karışma bahanesi yapmadan çifte standartsız terörizme ve aşırıcılığa karşı savaşta güçlü işbirliği konusunda anlaştıklarını söyledi.