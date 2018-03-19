Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Lavrov, Vietnam gezisini iptal etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklanmayan bir sebepten dolayı Vietnam gezisini iptal etti.

  • İHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklanmayan bir sebepten ötürü bugün Vietnam’a yapacağı ziyaretin iptal olunduğu duyuruldu. Vietnam Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ile Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeden 1 saat önce basına gönderdiği e-postada “Beklenmedik bir sebepten ötürü Rusya Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirilmesi planlanan görüşme gündemde yer almayacaktır. Basını, ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilecek görüşmenin yeni tarihi için bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü

Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA