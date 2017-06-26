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Lavrov'dan ABD’li mevkidaşı Tillerson'a çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’la telefon görüşmesinde, Suriye ordusuna yönelik provokasyonların engellenmesi çağrısında bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İki ülke dışişleri bakanı, Suriye'deki krizin çözümüyle ilgili konuları ele aldı. Aralarında, ateşkesin özellikle Astana süreci yardımıyla güçlendirilmesi, terörist gruplara karşı mücadelenin artırılması ve zehirli kimyasal maddeleri kullanma çabalarının önlenmesi gibi konular vardı" dendi.

Açıklamada, "Lavrov, Washington'u teröristlere karşı savaşan Suriye hükümet ordusuna yönelik provokasyonların önlenmesi için gereken tedbirleri almaya çağırdı" ifadelerine yer verildi.

Telefon görüşmesinin ABD'nin girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi. 

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