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Lavrov'dan 'Çekip gidin ve çenenizi kapayın' diyen İngiliz Savunma Bakanı'na: Sanırım yeterince eğitimli değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı' ifadelerini kullanan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson hakkında konuştu. Lavrov, Williamson için, 'Sanırım, yeterince eğitimli biri değil.' dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı" ifadelerini kullanan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson hakkında konuştu. Lavrov, Williamson için, "Sanırım, yeterince eğitimli biri değil." dedi.

 

Astana'da Türk ve İranlı mevkidaşları ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında Lavrov'a, Londra'nın, eski bir çifte casusun zehirlenmesi nedeniyle 23 Rus diplomatı ülkeden gönderme kararına Moskova'nın nasıl karşılık verebileceğine ilişkin değerlendirme yaparken, "Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı" ifadelerini kullanan Williamson soruldu.

 

Lavrov bu soru karşısında Williamson hakkında "Sanırım, yeterince eğitimli biri değil" yorumunda bulundu.

(Sputnik)

 

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