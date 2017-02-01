Lavrov'dan Suriye'de güvenli bölge açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağım." açıklamasına ilişkin soruyu cevapladı.

Lavrov, Washington'un teklifinin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturarak ülke dışına çıkacak sığınmacı sayısını azaltmaya yönelik bir adım gibi göründüğünü belirterek, "Biz bunu tartışmaya ve değerlendirmeye hazırız. Ancak Trump yönetimi kendi yaklaşımlarını somutlaştırmalı." dedi.

Öte yandan Lavrov'un, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede Suriye krizi başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki genel durum ve gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.