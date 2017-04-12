Lavrov: Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden yapılacak

Moskova'da Putin ve Rus mevkidaşı ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ortak basın açıklaması düzenledi. Lavrov, "Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak" açıklamasında bulundu.

İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırının ardından ilk kez bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Moskova'da Lavrov ile görüşen Tillerson daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov'un konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Uzun görüşmeler gerçekleştirdik. Önceki yönetimin bize bırakmış olduğu sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Terörle mücadelede hiçbir ödün verilmemesi gerektiğini ifade ettik. Uluslararası terörle mücadele yönündeki ortak hedefimizi bir kez daha doğruladık. Bu iki ülke liderinin Donald Trump'ın St. Petersburg'daki saldırı sebebiyle taziye mesajı iletmek üzere Vladimir Putin'i aradığı zaman dahil olmak üzere yaptıkları telefon görüşmelerinde ele aldıkları bir konudur. İdlib'deki saldırıya ilişkin çok detaylı bir soruşturması yapılması gerektiği fikrimizi ilettik. Sorumluların cezalandırılması, kimyasal silahların önlendirilmesinde Suriye hükümeti ve Birleşmiş Milletler ile beraber çalışılması, tarafsız bir soruşturma yapılması gerektiğini ilettik. ABD liderliğindeki koalisyonla Suriye'de hava güvenliğini sağlama ile ilgili olarak yapılan anlaşmayı dondurduiumuzu açıklamıştık. Bu kararı verdik ancak bugün Putin bizi tekrar yürürlüğe gireceği konusunda bize güvence verdi. DAEŞ'in yok edilmesini hedefliyoruz. Bu bizim ortak amacımızdır. Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak. İsrail ve Filistin konusunda da tekrar çalışacağız."

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise konuşmasında Suriye'de rejimin 50 farklı yerde klor bombası ve farklı kimyasal silahlar kullandığını belirtti.