Lazkiye’de bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü
Suriye’nin Lazkiye kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Suriye’nin Lazkiye kenti Cebele bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı. En az 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda olay yerinde bulunan çok sayıda araç alev aldı. Olay yeri yakınlarında bulunan binalarda da maddi hasar meydana geldi. Sağlık görevlisi Ghassan Findi, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Cebele, Rus Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Hmeymim Üssü’nün yakınlarında yer alıyor.
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