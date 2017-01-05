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Lazkiye’de bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü

Suriye’nin Lazkiye kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Suriye’nin Lazkiye kenti Cebele bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı. En az 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda olay yerinde bulunan çok sayıda araç alev aldı. Olay yeri yakınlarında bulunan binalarda da maddi hasar meydana geldi. Sağlık görevlisi Ghassan Findi, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
 
Cebele, Rus Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Hmeymim Üssü’nün yakınlarında yer alıyor.

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