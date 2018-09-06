Le Drian, Libya konusunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile telefonda görüştü Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Libya konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.