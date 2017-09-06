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Lesotho'da Korgenerali öldüren askerlerin asıl amaçlarının darbe yapmak olduğu öne sürüldü

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho'da, Korgeneral Khoantle Motsomotso ve iki askerin, karargahta, orduya mensup başka askerler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Lesotho Savunma ve Milli Güvenlik Bakanlığı Daimi Sekreteri Tanki Mothae, gazetecilere açıklamasında, askerler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığını ve olayda Motsomotso ile iki askerin öldürüldüğünü söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma da saldırıyı kınadı.

Haberlerde görüşlerine yer verilen siyasetçiler ve uzmanlar ise 2014'te de benzer bir durumun yaşandığına dikkati çekerek olayı, "ordu içinde bir grubun darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

Lesotho, 3 yıllık siyasi istikrarsızlığın ardından geçen haziranda yeni devlet başkanını seçmişti.

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