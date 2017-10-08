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Letonya'da helikopter düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Letonya'da meydana gelen helikopter kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Baltık Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Priekule bölgesinde düzenlenen bir ralli yarışını izleyenleri taşıyan helikopter kalkış sırasında elektrik tellerine takıldı.

Düşen R44 tipi helikopterdeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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