Letonya'da helikopter düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Baltık Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Priekule bölgesinde düzenlenen bir ralli yarışını izleyenleri taşıyan helikopter kalkış sırasında elektrik tellerine takıldı.
Düşen R44 tipi helikopterdeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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