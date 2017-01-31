Liberal hegemonya Müslümanları kullanıyor

Öyle ki zamanında mülteciler için ‘cihatçı tehlike’ diyen çevreler, bu konu üzerinde adeta ‘günah’ çıkardı. Milyonlarca mülteciyi kapıda bekleten AB yetkilileri yeni kıtada yaşananları kınamak için yarışa girdi. Trump’ın toptancı yaklaşımının yanlış olduğu tartışmasız. Peki, bu yedi ülke üzerinde bir önceki Başkan Obama’nın da tasarrufları varken ve Demokratların politikaları neredeyse bütün Ortadoğu’yu mültecileştirmişken, Trump’a gösterilen tepkilerin samimi olduğunu söyleyebilir miyiz? Konuyu, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın Star gazetesine değerlendirdi.

Trump’ın başkanlık kararnamesinin ardından sanki Müslüman sever Demokratlar ile İslam karşıtı Cumhuriyetçi Trump arasında bir çatışma varmış gibi bir algı oluşturuldu. Sizce durum bu kadar basit mi?

Çatışmanın Demokratların Müslümanları sevmesiyle bir alakası yok. Demokrat Obama yönetimi Arap Baharı’na karşı çıkmış, Mısır’da İhvan’a karşı yapılan darbeye ses çıkarmamıştı. ABD’deki bugünkü çatışma esasında liberal hegemonyacı görüşle Trump arasındaki farklılıklarla ilgili. Bugün derin Amerika ile yeni Amerika karşı karşıya gelmiş durumda. Derin Amerika, liberal hegemonyacı görüşle temsil ediliyor ve bunun içerisinde sadece Demokrat Parti yok, John McCain gibi Cumhuriyetçi Partililer de var.

Sizce Demokrat kitle gerçekten Müslüman göçmenlerin ülkeye girişinin yasaklanmasına mı karşı çıkıyor?

Öncelikle bu Demokrat Partili medya ve onun etkisindeki protestocular samimi değiller. Tek amaçları Trump’ın başarısız olması. Eğer ABD Başkanı başarılı olmazsa bu liberal hegemonyacı görüşün zarar görmemesini sağlayacak. Trump’ın başkanlık kararnamesinin arkasına saklanarak yeni ABD’yi hedef alıyorlar. Hâlbuki Trump da söyledi, vize yasağı uygulanan söz konusu 7 ülke Obama zamanında ‘terör listesine’ alınmıştı.

Derin Amerika’dan kastınız anlaşılıyor, peki bu yeni Amerika nedir?

Bugün Donald Trump’ın realist ekol tarafından etkilendiği düşünülüyor. Yani ABD’nin yeni misyonu, Rusya ve Hindistan ile yakınlaşarak genelde Asya özelde ise Çin’e karşı bir çevreleme politikası geliştirmek. Hedef yine ABD’yi küresel anlamda güçlü kılmak ancak ana tehdit artık Çin.

Kendini NATO’nun Rusya karşıtlılığıyla tanımlayan Avrupa için bir sorun oluşturmaz mı bunlar?

Aslında tablo biraz da 11 Eylül sonrası Bush-Blair yakınlaşmasına benziyor. Bugün Bush’un koltuğunda Trump, Blair’in yerindeyse May var. Blair, Irak’ın işgaline destek verdiğinde Fransa karşı çıkmıştı. “Batı, Kabil ile Bağdat arasında ikiye bölündü ve koptu” yorumları yapılmıştı. Bugün de Ortadoğu’yu boşlayarak Asya’yı merkeze oturtan Trump yönetimine İngiliz Başbakanı Theresa May sahip çıkarken Almanya Başbakanı Angela Merke ile Fransa Devlet Başkanı François Hollande karşı çıkıyor. Avrupa fiilen olmasa da fikren ikiye bölünüyor.