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Liberman'dan Filistinli yetkililerle "iletişimi kesin" emri

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, üst düzey ordu mensuplarına 'Filistin yönetimindeki yetkililerle tüm sivil iletişimi kesmeleri' emri verdi.

  • KUDÜS (AA)
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İsrail devlet radyosunun haberine göre Liberman, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesinin ardından İsrailli askeri yetkililere Filistinli taraflarla tüm "sivil" iletişimlerini kesmelerini emretti.

Haberde, Liberman'ın aldığı bu kararın İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki güvenlik koordinasyonunu kapsamadığı belirtildi.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından Konseye getirilerek oylanmıştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, BMGK'da ABD'in ilk kez çekimser oy kullanılmasıyla kabul edilmişti.

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