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Libya açıklarında 120 göçmen kurtarıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı deniz kuvvetlerinin, ülkenin batısındaki Ez-Zaviye kenti açıklarında 120 yasa dışı göçmeni kurtardığı bildirildi.

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Trablus Sahil Güvenliğinden Albay Eşref el-Bedri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir balıkçı teknesinden, Zaviye açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne olduğu yönündeki ihbarla başlatılan operasyonda farklı uyruklardan 120 Afrikalı göçmenin kurtarıldığını söyledi.

Bedri, söz konusu göçmenlerin Terörle Mücadele Teşkilatına teslim edileceği bilgisini paylaştı. Deniz Kuvvetlerinden daha önce yapılan açıklamada ise Zuvvara kenti açıklarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 324 yasa dışı göçmenin kurtarıldığı bildirilmişti. Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmenler bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

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