Libya açıklarında kurtarılan 67 sığınmacı İtalya'ya getirilecek

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, petrol platformlarında hizmet veren Vos Thalassa isimli İtalyan gemisinin Libya'nın arama-kurtarma bölgesindeki müdahalesiyle kurtarılan sığınmacıların İtalya'ya gelmesine izin verildi.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "sorun çıkaranlara yönelik soruşturma başlatıldığını" ifade etti.

İçişleri Bakanlığı kaynakları ise sorun çıkardığı iddia edilen kişilerin başında Ganalı ve Sudanlı iki erkek olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kurtarılanların genelini Pakistan, Sudan ve Libya'dan gelen sığınmacılar oluşturuyor.

- "Ölümle tehdit edenlerin tutuklanacağını düşünüyoruz"

Toninelli, daha sonra yaptığı bir diğer açıklamada da "(İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini) Salvini denizdeki sayısız kurtarma operasyonuyla ilgilendiğimizi düşünmüş. Kendisine bunun kamu düzenini sağlamak için gerçekleştirilen bir müdahale olduğunu, çünkü gemi mürettebatının ölümle tehdit edildiğini anlattım." ifadesini kullandı.

Bakan Toninelli, "Denizin durumuna göre Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemi bir İtalyan limanına 10 ile 15 saat içinde varacak. Mürettebatı ölümle tehdit edenlerin ise tutuklanacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İtalya kabul etmemişti

Vos Thalassa isimli gemi, 67 sığınmacıyı kurtarmış, bu kişiler daha sonra İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemiye aktarılmıştı.

İtalya İçişleri Bakanlığı, sığınmacıları taşıyan geminin İtalyan limanlarına gelemeyeceğini açıklamıştı.

Libya'nın kurtarma işlemi için harekete geçtiğini ancak özel İtalyan gemisinin bölgeye daha önce vardığını ve kurtarma operasyonunu gerçekleştirdiğini belirten Bakanlık kaynakları, İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisinin olay yerine Libyalılardan daha uzak olduğunun da altını çizmişti.

Kaynaklar, olaya ilişkin "İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Libya'nın yerine geçemez, özellikle de Afrikalı ortaklarımız çoktan harekete geçmişse." ifadesini kullanmıştı.