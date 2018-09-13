Libya parlamentosu anayasa referandumu için olağanüstü toplanacak

Tobruk merkezli TM'ye bağlı Başkanlık Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, tüm milletvekillerine düzenlenecek olağanüstü oturuma katılma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, oturumun içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, TM Sözcüsü Abdullah Belhik, yaptığı basın açıklamasında oturumda daimi anayasa için referandum yasa tasarısının oylamasının tartışılacağını belirtti.

Belhik, kararın gün içinde mecliste yapılan istişare toplantıları akabinde alındığını ifade etti.

TM, 3 Eylül'de yapılması planlanan oturumu, Trablus'taki çatışmalar nedeniyle ertelemişti.

Libya'daki anayasa çalışmaları

TM Başkanı Akile Salih'in daha önce, ülkede bir yılı aşkın süredir oylanamayan referandum yasa tasarısı için Mecliste karar yeter sayısına ulaşılamaması ve yasanın geçirilememesi durumunda, TM'nin, "2014 yılında çıkarılan 5 sayılı kararı uygulamaya koyacağı ve geçici devlet başkanlığı seçimlerine gidileceğine" ilişkin açıklamada bulunmuştu. Söz konusu açıklama, tartışmalara neden olmuştu.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, üyelerinin seçildiği Şubat 2014'ten yaklaşık üç yıl sonra, Temmuz 2017'de ülkenin kalıcı anayasası olacak taslak çalışmalarını bitirdiğini duyurmuştu.

Uluslararası toplum TM'ye "meclis ve başkanlık seçimlerine hazırlık kapsamında anayasa çalışmalarının bir an önce tamamlanması" çağrıları yapıyor.

Libya'da 2011'den bu yana devam eden krize çözüm bulmak amacıyla düzenlenen ve 20'ye yakın ülke ile uluslararası kuruluşun temsilcilerinin katıldığı Paris Konferansı'nda ülkede parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 10 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

Konferansta ayrıca ilgili seçim yasalarının hayata geçirilmesi için 16 Eylül Pazar gününe işaret edilmişti ancak yeni anayasa taslağı için yapılacak referanduma ilişkin tarih belirtilmemişti.

BMGK'nın Cedran'ı uluslararası yaptırımlar listesine alması

Öte yandan Libya Ulusal Petrol Kurumu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin eski Petrol Tesisleri Muhafızları Komutanı İbrahim el-Cedran'ı uluslararası yaptırımlar listesine almasını memnuniyetle karşıladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın Kurumun Cedran'ın cezalandırılması yönündeki çağrıları ile başsavcı ofisi ve diğer ilgili birimlerle birlikte gösterdiği ortak çabalar sonucu alındığını belirtti.

Cedran'ın 2013'ten 2016'ya kadar Sirte körfezindeki petrol limanlarını kapatarak Libya devletini çok sayıda can kaybına ve 60 milyar doları aşan maddi zarara uğrattığı hatırlatılan açıklamada, Cedran'ın 2011'den bu yana Libya kurumlarının istikrarını sarsma girişimlerinin, halkın sıkıntılarını artırdığı kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi kararının önemli bir örneklik teşkil ettiği aktarılan açıklamada, Libya'da petrol sektörünü hedef alan tüm grupların aynı şekilde yargılanması gerektiği vurgulandı.

BMGK Libya Yaptırımlar Komitesince önceki gün BMGK'nın 2011 tarihli 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde uluslararası yaptırımlara tabi birey ve kurumlar listesine Cedran'ın ismi de eklenmişti.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grupların, haziranda Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu. Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 26 Haziran'da, Hafter'in son dönemde ele geçirilen petrol ihraç edilen limanların Trablus'taki UMH'ye değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verdiğini duyurmuştu.

Libya'daki UMH bağlı Ulusal Petrol Kurumu, Temmuz'da ülkenin doğusunda bulunan petrol limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırıldığını ve petrol ihracatının yeniden başlayacağını duyurmuştu. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin Ra's Lanuf, Sidra, Ez-Zuveytine ve El-Harika petrol limanlarını kendilerine teslim etmesinin ardından söz konusu limanlardaki mücbir sebep halinin kaldırılması kararı alındığı belirtilmişti.