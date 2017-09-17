Libya sahillerinde bin 47 göçmen kurtarıldı

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin ülkenin batısındaki Sabrata kenti açıklarında bin 47 göçmeni kurtardığı belirtildi.

Açıklamada, göçmenlerin farklı ülke vatandaşı olduğu ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ifade edildi.