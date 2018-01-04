Libya, Sudan sınırında kaçakçılara operasyon düzenledi
Hafter'e bağlı güçler, Sudan sınırında cephane taşıyan iki aracı hedef alarak kaçakçıları yakaladı
- AA
Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Sudan sınırında cephane taşıyan iki aracı hedef alarak içlerindeki kaçakçıları yakaladığı bildirildi.
Hafter'e bağlı güçlerden Barış Yolu Tugayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, birliklerin Sudan sınırındaki Uyunat Dağı bölgesinde cephane taşıyan iki araç tespit ettiği ve içindekilere "teslim ol" çağrısında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, kaçakçıların teslim olmaması üzerine araçların hedef alındığı ve bunun üzerine yangın çıktığı aktarıldı.
Araçların nasıl hedef alındığına dair bilgi verilmeyen açıklamada, yangın nedeniyle kaçakçılardan birinin hayatını kaybettiği, diğerlerinin yaralandığı ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, kaçakçıların Sudanlı olduğu aktarıldı ancak sayıları belirtilmedi.
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