Libya’da 2 kişi, 118 yolcusu bulunan uçağı kaçırdı

62 yaşındaki anne oğluna kendi böbreğini verdi

ANTALYA'da 62 yaşındaki Sultan Küçüktaka, 6 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden oğlu 42 yaşındaki Tevfik Küçüktaka'yı böbreğiyle yaşama bağladı. Tevfik Küçüktaka, "Bu böbrek annemden bana 'yeniden doğuş' hediyesi oldu" dedi