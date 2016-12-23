Libya’da 2 kişi, 118 yolcusu bulunan uçağı kaçırdı
Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı. Malta'ya indirilen uçağa operasyon hazırlığı yapılıyor.
- İHA
Sebna’dan Trablus’a sefer düzenlediği kaydedilen Afriqiyah Havayollarına ait A320 tipi yolcu uçağı 2 saldırgan tarafından kaçırıldı. 118 yolcusu bulunan uçak Malta’ya indirildi. Başbakan Joseph Muscat sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayla ilgili bilgilendirildiğini kaydetti.
Saldırganlar etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor.
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