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Libya’da 2 kiþi, 118 yolcusu bulunan uçaðý kaçýrdý

Afriqiyah Havayollarýnýn Libya’da iç hat seferini gerçekleþtiren ve 118 kiþi taþýyan uçaðý kaçýrýldý. Kaçýrýlan uçak Malta Luqa Havaalanýna iniþ yaptý. Malta'ya indirilen uçaða operasyon hazýrlýðý yapýlýyor.

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Sebna’dan Trablus’a sefer düzenlediði kaydedilen Afriqiyah Havayollarýna ait A320 tipi yolcu uçaðý 2 saldýrgan tarafýndan kaçýrýldý. 118 yolcusu bulunan uçak Malta’ya indirildi. Baþbakan Joseph Muscat sosyal medya üzerinden yaptýðý açýklamada, olayla ilgili bilgilendirildiðini kaydetti.
 
Saldýrganlar etkisiz hale getirilmeye çalýþýlýyor.

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