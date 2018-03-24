Libya'da aidiyeti belli olmayan uçakla saldırı düzenlendi, 2 kişi ölü
Libya'nın güneyindeki Ubari kentinde hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen bir savaş uçağının düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi.
- AA
AA muhabirine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik kaynağı, aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağının Ubari kentinin El-Fursan Mahallesinde bulunan bir eve hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Söz konusu kaynak, saldırıda terör örgütü El Kaide üyesi olduğu tahmin edilen 2 kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu aktardı.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki Ubari kentinde ilk defa bu şekilde bir saldırı düzenlendiği ifade edildi.
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