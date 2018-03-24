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Libya'da aidiyeti belli olmayan uçakla saldırı düzenlendi, 2 kişi ölü

Libya'nın güneyindeki Ubari kentinde hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen bir savaş uçağının düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi.

  • AA
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AA muhabirine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik kaynağı, aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağının Ubari kentinin El-Fursan Mahallesinde bulunan bir eve hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Söz konusu kaynak, saldırıda terör örgütü El Kaide üyesi olduğu tahmin edilen 2 kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu aktardı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki Ubari kentinde ilk defa bu şekilde bir saldırı düzenlendiği ifade edildi.

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