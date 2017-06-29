Libya'da BM konvoyuna saldırı düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus civarında Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği konvoyunun saldırıya uğradığı bildirildi.

BM Libya Özel Temsilciliği internet sitesinden yapılan açıklamada, temsilcilik çalışanlarının bulunduğu konvoya Surman kentinden Trablus'a seyir halindeyken saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Olay sonrası konvoydaki görevlilerle iletişime geçildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisinin edinildiği duyurulan açıklamada, "BM, Libya'ya karşı sorumluluğunu yerine getirme ve barış ile istikrar yolunda Libyalıları desteklemeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

BM personelinin güvenliği konusundaki desteklerinden dolayı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve yerel yetkililere teşekkür edilen açıklamada, temsilcilik çalışanlarının güvenli bir şekilde Trablus'a dönmelerinin beklendiği kaydedildi.

- "Saldırganlar General Hafter'in desteklediği güçlere bağlı"

Emniyet kaynakları ise silahlı saldırının Trablus'un batısındaki Ez-Zaviye kentinde yaşandığını aktardı.

Bölgede 6 araçtan oluşan BM Libya Özel Temsilciliği konvoyunun hedef alındığına değinen kaynaklar, söz konusu silahlı kişilerin Tobruk merkezli hükümete bağlı General Halife Hafter'in desteklediği güçlerle irtibatlı olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin Hafter güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen hafta perşembe günü Martin Kobler'in halefi olarak Lübnanlı Gassan Selame'nin BM Libya Özel Temsilciliği ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanlığına getirildiğini açıklamıştı.

Yıllardır siyasi bölünmüşlüğün yaşandığı Libya'da, geçen yıl BM gözetiminde yapılan Suheyrat Anlaşması sonrası Fayiz es-Serrac başkanlığında UMH kurulsa da Abdullah es-Sini başkanlığındaki geçici hükümet Tobruk'ta, Halife Guveyl başkanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de Trablus'ta varlığını sürdürüyor.