Libya'da Hafter güçleri Derne operasyonunun ikinci aşamasını başlattı

Hafter, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, Derne operasyonunun ikinci aşamasının başlatıldığını, bununla birlikte "terörün sonlandırılacağını" söyledi.

Darbeci General Hafter, Derne'nin özgürleştirilmesinin ardından bölge halkının güvenliği için çalışacaklarını, çatışmalarda alıkonulan kişilere de iyi muamelede bulunacaklarını iddia etti.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Derne Savunma Güçleri ile çatışan Hafter güçleri, 400 Mahallesi, Doğu Sahili ve Ayn Bint bölgesine girdi.

Ülkedeki siyasi ve dini birçok kesim söz konusu operasyona, ülkedeki şiddeti daha da artırdığı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden, Aralık 2014'te Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı "Derne Mücahitleri Şura Konseyi" adıyla kurulan yeni adıyla "Derne Savunma Güçleri", 2015'te terör örgütü DEAŞ'tan aldığı kenti elinde tutuyor.

Hafter güçleri ise dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinin elinden almak için mayıs ayı başında operasyona başlamıştı.

Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda.

Hafter'e bağlı güçlerin 28 Mayıs'ta Derne kentinin batı girişi ile kent çevresindeki bazı bölgeleri kontrol altına aldığı açıklanmıştı.