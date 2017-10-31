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Libya'da hava saldırısında 17 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Libya'nın Derne kentindeki hava saldırısında 17 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

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Libya'nın doğusundaki Derne kentinde kime ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklardan düzenlenen hava saldırısında 17 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Kentteki El-Hureyş Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 30'u aşkın kişi yaralandı.

Hastanede "acil durum" ilan edildiği ve vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne, ülkenin doğusunda General Halife Hafter güçlerinin kontrolünde olmayan tek kent konumunda bulunuyor.

Şura Konseyi, İslami gruplar tarafından, General Hafter'in "Bingazi'yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014'te kurulmuştu. Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden konsey, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'la da mücadele ediyor.

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