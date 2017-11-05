Libya'da İçişleri Bakan Yardımcısı'na suikast girişimi

Saldırının ardından Nebe televizyon kanalına bağlanan Akim, Bingazi kentinin doğusundaki Sidi Halife bölgesinde suikast girişimine uğradıklarını söyledi.

Akim, "Sağlık durumum iyi ancak suikast girişimi sonucu korumalardan 4'ü yaralandı." dedi. Bingazi Askeri İstihbarat Komutanı Salah Bulgayb da suikast girişiminin arkasında General Halife Hafter olduğunu iddia etti. Söz konusu saldırının kendisine, Akim'e ve El-Avakir kabile liderlerine yönelik olduğuna dair ellerinde bazı malumatlar bulunduğunu söyleyen Bulgayb, Akim'e yönelik suikast girişiminin Bingazi'nin doğusunda gerçekleştirilen El-Ebyar katliamı suçlularından ilkinin gözaltına alınmasına misilleme olduğunu öne sürdü.

Libya'nın Bingazi kentindeki Ebyar bölgesinde ekim ayında kimliği belirsiz 37 ceset bulunmuş, İçişleri Bakan Yardımcısı Akim de bu olaya tepki göstermiş ve kınamıştı.