Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi binası dışında silah sesleri: 1'i milletvekili 2 yaralı

"Libya el-Ahrar" isimli televizyon kanalının son dakika olarak geçtiği haberde, meclis salonu dışından silah sesi geldiği ve milletvekili Salih Haşim'in yaralandığı belirtildi.

Haberde ayrıca yasaya karşı olanların yaptıkları itirazların oturumu durdurduğu aktarıldı.

"Bevvabetül Vasat" isimli sitenin emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde ise Meclis Başkanı Akile Salih'in korumaları ile yasaya karşı olan milletvekilleri arasında çıkan kavganın ardından silah sesinin duyulduğu, olayda Salih'in bir koruması ile kavgaya müdahale etmeye çalışan milletvekili Salih Haşim'in yaralandığı ifade edildi.

Yaklaşık iki haftadır askıya alınan anayasa referandumu yasasına ilişkin oturum dün yeniden gündeme alınarak TM'de müzakerelere açılmıştı.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, üyelerinin seçildiği Şubat 2014'ten yaklaşık üç yıl sonra, Temmuz 2017'de ülkenin kalıcı anayasası olacak taslak çalışmalarını bitirdiğini duyurmuştu.

Uluslararası toplum TM'ye "meclis ve başkanlık seçimlerine hazırlık kapsamında anayasa çalışmalarının bir an önce tamamlanması" çağrıları yapıyor.

Fransa'nın öncülüğünde geçen mayıs ayında gerçekleştirilen Paris Zirvesi'nde, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.