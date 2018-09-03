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Libya'da mülteci kampına roket düştü

Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında Tavergalı ailelerin yaşadığı kampa roket düştü, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

  • AA
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Libyalı insan hakları aktivisti İmad et-Tavergi, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, başkent ve çevresinde yaklaşık bir haftadır devam eden çatışmalara  işaret ederek, nereden atıldığı henüz tespit edilemeyen bir roketin, Tavergalı  ailelerin yer aldığı El-Fellah isimli iki numaralı kampa düştüğünü söyledi.
 
Roketin isabet etmesi sonucu kamp sakinlerinden 2 kardeşin yaşamını  yitirdiğini, 5 kadının yaralandığını belirten Tavergi, yaralılardan 3'ünün  durumunun ağır olduğunu aktardı.
 
Libya'nın başkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana Ulusal  Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.  UMH, bir haftadır 38 kişinin öldüğü, 90'dan fazla kişinin yaralandığı belirtilen  çatışmalar nedeniyle bugün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmişti.
 
Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata yakınlarında bulunan  Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk  ayaklanmaları sırasında "rejim yanlısı ve devrimcilerin karşısında oldukları"  iddiasıyla, devrimciler tarafından göçe zorlanmıştı.

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