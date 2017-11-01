Libya'da yasa dışı göçle mücadele: 299 göçmen kurtarıldı

Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Zliten kenti açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 299 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, yaptığı açıklamada, Zliten kenti açıklarında iki göçmen botu bulunduğu bilgisini aldıklarını belirtti.

Yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afrikalı 299 kişinin kurtarıldığını aktaran Kasım, göçmenlerin Göçle Mücadele Biriminin Trablus şubesine teslim edilmeden önce sağlık ekiplerince muayene edildiklerini ve insani yardım aldıklarını duyurdu.

Libya'nın batı sahilleri uzun yıllardır, Avrupa ülkelerine iltica etmek isteyenlerin yasa dışı göç girişimlerine sahne oluyor. Göçmenler İtalya sahillerine, oradan da diğer Avrupa ülkelerine ulaşmayı amaçlıyor.

Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılı boyunca 181 bin 405 sığınmacı denizden yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmiş, aynı yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen ise "umuda yolculuk" sırasında hayatını kaybetmişti.