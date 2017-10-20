Libya'daki 172 Sudanlı ülkesine iade edildi

Yurt Dışında Çalışan Sudanlıların İşlerini Düzenleme Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sudanlıların ülkeye iadesi programına Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) de destek verdiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu 172 kişinin başkent Trablus'ta farklı bölgelerde hükümete ait kamplardan toplandığı ve Libya Havayollarına ait uçakla Sudan'a gönderildiği belirtildi.

Libya makamları, geçen ay ikamet kanunlarına aykırı hareket ettikleri ve yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalıştıkları gerekçesiyle 168 Sudanlıyı sınır dışı etmişti.

Resmi veri olmamakla birlikte Sudanlı gençlerin büyük bölümünün yasa dışı olarak Libya üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalıştığı belirtiliyor. IOM tarafından geçen nisan ayında yapılan açıklamada, 2017 sonuna kadar Libya'da bulunan çoğu Afrikalı yaklaşık 10 bin göçmenin ülkelerine iade edilmesine çalışılacağı ifade edilmişti.