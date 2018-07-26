Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Libya'nın Ubari kentine, kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağı tarafından saldırı düzenlendi

Libya'nın Ubari kentinde kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağının saldırısında en az bir kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Libya'nın güneyindeki Ubari kentinde kime ait olduğu tespit edilemeyen bir savaş uçağının saldırısında ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü belirtildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Eş-Şarib Mahallesi'ndeki bir eve yönelik hava saldırısında El-Kaide komutanlarından olduğu tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi.

Geçen mart ayında da bir savaş uçağı El-Fursan Mahallesi'nde bir evi hedef almış, saldırıda ölen ve yaralananlar olmuştu. Saldırının sorumluluğunu ABD üstlenmiş ve teröristleri hedef aldığını açıklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adnan Oktar suç örgütünün cephaneliği görüntülendi

Adnan Oktar suç örgütünün cephaneliği görüntülendi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Yol çalışması yaparken buldular!

Yol çalışması yaparken buldular!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA