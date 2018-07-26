Libya'nın Ubari kentine, kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağı tarafından saldırı düzenlendi
Libya'nın Ubari kentinde kime ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağının saldırısında en az bir kişi hayatını kaybetti.
- AA
Libya'nın güneyindeki Ubari kentinde kime ait olduğu tespit edilemeyen bir savaş uçağının saldırısında ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü belirtildi.
Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Eş-Şarib Mahallesi'ndeki bir eve yönelik hava saldırısında El-Kaide komutanlarından olduğu tahmin edilen bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi.
Geçen mart ayında da bir savaş uçağı El-Fursan Mahallesi'nde bir evi hedef almış, saldırıda ölen ve yaralananlar olmuştu. Saldırının sorumluluğunu ABD üstlenmiş ve teröristleri hedef aldığını açıklamıştı.
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