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Lindsay Lohan yine şaşırttı! Instagram'daki isminin yanına...

Daha önce elinde Kur'an'la görüntülenen, Türkiye'ye geldiğinde başını örten Lindsay Lohan, Instagram hesabında yaptığı değişiklikle şaşırttı.

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Hristiyan Katolik bir ailenin kızı olarak doğan ABD'li oyuncu, model ve pop şarkıcısı Lindsay Lohan daha sonra farklı dinsel inanışlara yönelmişti.
 
Geçtiğimiz yıl işlediği bir trafik suçu yüzünden 125 saat kamu hizmetinde çalışma cezasına çarptırılan Lindsay Lohan, cezası kapsamında çalıştığı New York'taki okula giderken Kur'an'ın İngilizce çevirisiyle objektiflere yakalanmış ve hakkında "Müslüman oldu" iddiaları ortaya atılmıştı.
 
Son olarak 2016 yılı Ekim ayında Gaziantep'e gelen ve burada Suriyeli aileleri ziyaret eden Lohan başörtüsü takmış ve objektiflerin önüne geçmişti. 
 
Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları silen Lohan, Instagram'daki isminin yanına "Alaikum salam" yazdı. 

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