Listeria salgını nedeniyle, Angola ve Seyşeller de Güney Afrika’dan işlenmiş et alımını durdurdu

Angola Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Güney Afrika’dan ithal edilen işlenmiş et ürünlerinin listeria salgını sebebiyle ivedilikle toplatılması emrini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamu sağlığına yönelik tehdit nedeniyle tüm ürünlerin toplatılması ve imha edilmesi gerektiği kaydedildi ve bu ülkeden gelen ürünleri satın alan tüketicilere ürünleri kullanmamaları uyarısı yapıldı.

Seyşeller Kamu Sağlığı Otoritesinden yapılan açıklamada da Güney Afrika’da üretilen hazır et ürünlerinin ithalatının geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

180 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika yetkilileri, geçen yıl başından bu yana yaklaşık 950 kişiye listeria teşhisi konulduğunu ve salgın nedeniyle 180 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Salgın nedeniyle Güney Afrika’dan işlenmiş et ürünleri ithalatı yapan Namibya, Mozambik, Malavi, Botsvana ve Zambiya satın alımları durdurmuştu.

Toprak, su ve hayvan dışkılarında bulunan bakterilerin neden olduğu listeria, antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Hastalığın engellemesinde temizlik ve hijyen önemli rol oynuyor.