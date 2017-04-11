Litvanya sahiinde devasa torpido bulundu
Rusya Federasyonu sınırının yakınındaki Baltık Denizi kıyısındaki Curonian Spit'te 4 metre uzunluğunda Rusya yapımı torpido bulundu.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Rusya Federasyonu sınırının yakınındaki Baltık Denizi kıyısındaki Curonian Spit'te 4 metre uzunluğunda Rusya yapımı torpido bulundu.
Sınır muhafızlarının tahminlerine göre torpido, bir eğitim torpideri. Yeşil ve kırmızı boyalı ve üstünde Rusça yazılar var.
Torpido Litvanya topraklarında, Litvanya-Rusya sınırına 1 km mesafede bulundu.
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