Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Litvanya sahiinde devasa torpido bulundu

Rusya Federasyonu sınırının yakınındaki Baltık Denizi kıyısındaki Curonian Spit'te 4 metre uzunluğunda Rusya yapımı torpido bulundu.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Federasyonu sınırının yakınındaki Baltık Denizi kıyısındaki Curonian Spit'te 4 metre uzunluğunda Rusya yapımı torpido bulundu.
 
Sınır muhafızlarının tahminlerine göre torpido, bir eğitim torpideri. Yeşil ve kırmızı boyalı ve üstünde Rusça yazılar var.
 
Torpido Litvanya topraklarında, Litvanya-Rusya sınırına 1 km mesafede bulundu.

*

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TIR şoförü gittiği ülkelerle kıyaslama yaptı: Türkiye cennet gibi

TIR şoförü gittiği ülkelerle kıyaslama yaptı: Türkiye cennet gibi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Kedisiyle beraber dünyayı geziyor

Kedisiyle beraber dünyayı geziyor

Torna ustası üretti 3 şanzımanlı arazi aracı üretti

Torna ustası üretti 3 şanzımanlı arazi aracı üretti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA