Litvanya'ya İsrail radarı

Litvanya Savunma Bakanlığı'nın 29 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre, tedarik edilecek radarların toplam bedeli yaklaşık 2,8 milyon Avro olacak. Kısa menzilli radarlar, Litvanya hava sahası ortak gözlem sistemine entegre edilecek ve 2019 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek.

(C4Defence)