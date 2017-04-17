Lizbon'da uçak kazası: 5 ölü!
Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir süpermarket otoparkına uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da bugün bir süpermarket otoparkına uçak düşmüştü.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazada İsviçreli pilot, 3 Fransız vatandaşı ve Portekizli kamyon şoförü hayatını kaybetti.
Lizbon'da uçak, yerel bir havaalanından kalkış yaptıktan sonra düştü. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.