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Lizbon'da uçak kazası: 5 ölü!

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir süpermarket otoparkına uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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Portekiz'in başkenti Lizbon'da bugün bir süpermarket otoparkına uçak düşmüştü.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazada İsviçreli pilot, 3 Fransız vatandaşı ve Portekizli kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Lizbon'da uçak, yerel bir havaalanından kalkış yaptıktan sonra düştü. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

 

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