Londra'da Arakanlı Müslümanlar için yardım kermesi

Londra'da UETD Genel Merkezi ve Türk Kızılayı'nın başlatmış olduğu Arakan'a yardım kampanyası kapsamında kermes düzenlendi. Genel Merkez tarafından yapılan açıklamada Yüzlerce yıldır baskı altında yaşam mücadelesi veren, 2012 yılında başlayan saldırılar sonrası topraklarından edilmeye çalışılan Arakanlı Müslümanlara yine büyük acılar yaşatılıyor.

Şiddetini artıran saldırılarda binlercesi hayatını kaybeden, onbinlercesi göç yoluna düşen Arakanlı Müslümanlara 2012 yılından bu yana insani yardımda bulunan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayı, bölgeden yükselen yardım çığlığına sessiz kalmayarak yeniden harekete geçti.

Çocuk, kadın, genç, yaşlı, her yaştan yüzbinlerce Arakanlı Müslümanın yarasına merhem olmak için UETD UK, MUSiAD UK, İHH UK, TUSU, Luton Türk Eğitim ve Kültür merkezi, Batı Londra Türk Merkezi ve Ihlara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak düzenlediğimiz yardım kermesine katılarak, Avrupalı Türkleri bir kez daha bu çığlığa sessiz kalmamaya, Arakanlı Müslümanlarla dayanışmaya davet ediyoruz.

Gelin, bu zorlu şartlarda onlar için bir kez daha harekete geçelim. Yaralarını birlikte saralım. Arakanlı Müslümanlar yardımlarımızı bekliyor" denildi.